شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تصميم مصعد في الصين بالتحكم الصوتي بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مصنع في الصين، تصميم مصعد من أجل السيطرة عليه بالتحكم الصوتي، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، حيث سيتم تركيب ذلك المصعد في مستشفى ييتشانغ رقم 2 الواقع في مقاطعة هوبى.

ومقاطعة هوبي إحدي المدن الصينية التي تضررت بشدة من جراء انتشار وباء فيروس كورونا، والمصعد سيتم التحكم فيها صوتياً، وليس بالضغط على الأزرار، وهو ما يعد إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا في المدنية.

وقال بان أسييو مصمم المصعد، إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يضغطون على زر المصعد كل يوم، وهذا من شأنه أن يساعد على انتقال العدوى، وذلك من خلال فيديو له على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

Advertisements

وفي سياق متصل وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس خالتما باتولجا وضع فى الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشى جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.