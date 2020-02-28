شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا.. وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بسبب الفيروس القاتل.. حاكم إقليم تركى يعترف بمقتل 29 جنديا فى هجوم إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر ”الخليج 365” ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية. الجيش التركى قال حاكم إقليم خطاى بجنوب شرق تركيا فى ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة إن 29 جنديا تركيا فى المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته القوات الحكومية السورية بمنطقة إدلب. كورونا قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة السياحة في المملكة قررت الخميس تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الصين وإيطاليا وكوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان. عناصر الجبش الروسى والسورى كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين". اشتباكات أصيب 40 فلسطينيا بينهم طفل بالاختناق والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط اليوم/الجمعة/ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى إثر قيام الاحتلال باقتحام جبل العرمة جنوب نابلس. Advertisements رئيس منغوليا وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد. كارلوس غصن يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة فى اليابان، وقالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول، ويُدعى هيرويوكى يوشى، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقى بمسؤولين فى وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين. كورونا شهدت دول العالم حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المميت، حيث أعلنت العديد من الدول العربية والأسيوية والأوروبية حالة طوارئ بعد تزايد عدد الوفيات والإصابات. كورونا أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، لشخص عائد مؤخرًا من إيطاليا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 حالات.

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كانت هذه تفاصيل خبر باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا.. وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بسبب الفيروس القاتل.. حاكم إقليم تركى يعترف بمقتل 29 جنديا فى هجوم إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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