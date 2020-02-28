شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ طفل ومسنة بالقاهرة والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن نجاح فريق أطفال وكبار بلا مأوى، من إنقاذ طفل يفترش الشارع بالقليوبية وتحرك الفريق فورا لمكان تواجد الطفل وتبين خلال دراسته الأولية أن الطفل ر.أ يبلغ من العمر 11عاما فر هاربا من قسوة زوجات الاب واهماله فاعتاد البقاء فى الشارع نتيجة التفكك الاسرى

وسبق وتم أيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ولكنه هرب وفضل البقاء فى الشارع حتى قابل الفريق مرة أخرى وتم عمل جلسة نفسية وتوعوية للابن بمخاطر الشارع ومن ثم اقناع الطفل بالعودة لإحدى دور الرعاية مرة أخرى، وعلى الفور تم عمل اللازم واصطحاب الفريق الطفل لجمعية كاريتاس على أن يتولى أخصائى ادارة الحالة بالفريق ملف الطفل والتواصل مع الأسرة.

وفى نفس الاطار تلقى الفريق بلاغ يفيد وجود امرأة مسنة تدعى "ف . أ" تبلغ من العمر 74 عاماً أرملة وأم ولكنها على خلاف مع ابنائها الامر الذى جعلها تترك المنزل وتلجأ للشارع، حيث تحرك الفريق لمكان البلاغ وتم عمل دراسة حالة أولية للتعرف على ظروف الحالة وتبين أنها تعانى من سرطان الثدى، من جانبه قام الفريق بعمل كافه الإجراءات اللازمة لإيداع السيدة بإحدى مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى بالجيزة على أن تتولى المؤسسة متابعة استقرار الحالة الصحية لها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الحكومة بمثابة الأهل للعديد من الفئات فاقدى الرعاية مثل الأيتام وأطفال بلا مأوى ومواطنين بلا مأوى والمسنين، فكل هذه الفئات تقع تحت رعاية الدولة والقطاع الخاص أيضا المتمثل في المتطوعين والجمعيات الخيرية وغيرهم، مشيرة أن شبكة الرعاية الاجتماعية في الوزارة تتجسد في أكثر من 500 مؤسسة للأيتام والدفاع الاجتماعي، و600 مؤسسة لذوي الإعاقة، وإجمال عدد المؤسسات 1300 مؤسسة، وهناك قانون يتم من خلاله تخصيص من الدعم النقدى للمسنين حتى وهم فى مؤسسات الرعاية.

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