شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تثنى على كلمة أمين عام الأمم المتحدة: دعم كامل لتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن معاناة النساء من عدم المساواة، والذى وصفه بأنه "حماقة، مؤكده الدعم الكامل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، لأى عمل يقود لتمكين المرأة.

وقالت المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، فى تغريده عبر حسابها على "تويتر"، "أنطونيو جوتيريش.. عدم المساواة بين النساء هو فى الواقع غباء وغير مقبول.. لقد أظهرت قيادتك أنه حيثما توجد إرادة، فهناك طريقة.. الدعم الكامل من خلال UNOV وUNODC لعمل يقود تمكين المرأة والحقوق المتساوية".





وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عدم المساواة الذى تعانى منه النساء بأنه "حماقة" ووصمة عار على جبين المجتمع الدولى فى الوقت الذى تعهد فيه بالضغط على الحكومات لإلغاء القوانين التمييزية فى ظل "حملة قوية وشرسة" ضد حقوق النساء.

ورغم أن جوتيريش لم يذكر أحدا بالاسم، فإن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقود مساعى فى الأمم المتحدة ضد الترويج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء لأن الإدارة تعتبر أنها تشير إلى الإجهاض بطريقة غير مباشرة.

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وفى كلمة قبل الاجتماع السنوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة فى نيويورك الشهر المقبل، حذر جوتيريش من أن وضع حقوق المرأة مترد وقال إنه سيسعى لإنهاء "التفكير الذكورى التلقائي" فى الأمم المتحدة.

وقال فى خطاب "مثلما كانت العبودية والاستعمار وصمات على جبين قرون سابقة، فإن عدم المساواة بين النساء والرجال لابد أن توصمنا جميعا فى القرن الحادى والعشرين لأنها ليست غير مقبولة فحسب بل هى حماقة".

وذكر أن هناك مساعى لتقليص الحماية القانونية من الاغتصاب والعنف المنزلى وأن المعاشرة الزوجية بالإكراه لا تزال قانونية فى 34 دولة.