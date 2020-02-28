شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، القاهرة الكبرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

يتوقع اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.