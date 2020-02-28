شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار خفيفة.. توقعات «الأرصاد» طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسا مائلا للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

Advertisements

وهناك شبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وشبورة صباحًا على بعض المناطق على الوجه البحري وشمال الصعيد، وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى، كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.3 إلى 1.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14– 25»، الإسكندرية «12– 21»، قنا «10- 28»، الأقصر «10- 28»، أسوان «11 – 28».