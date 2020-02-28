شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نتواصل مع سفارة فرنسا بشأن تصريحات الصحة الفرنسية حول مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامى لوزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تواصلت مع سفارة مصر فى فرنسا، للحصول على معلومات، بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسى، بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فى فرنسا، قد عادا مؤخرا من رحلة إلى مصر.

وأضاف مجاهد فى بيان مشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أنه لم يصل إلى الوزارة أى بيانات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية، ولم يتم الوقوف على وجود بيانات بشأن تلك الحالتين.

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كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافى أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل، بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الفريق الطبى المتابع لحالة الشخص الأجنبى، حيث قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها اليوم بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، مشيرًا إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًًا وخالى من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة، والتى تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.