فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 12شائعة أبرزهم وجود 7حالات كورونا بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، رصد 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.
وتضمنت الشائعات، وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية، واكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر، وتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، وتداول أدوية سكر مسرطنة فى الصيدليات، ونفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة عجز شديد في اللقاحات البيطرية، وإيقاف نشاط ورش الأثاث القديمة بدمياط بعد الانتقال لمدينة الأثاث الجديدة، وغياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي للجلود.
كما تضمنت الشائعات، التهجير القسري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وتوقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر" لأجل غير مسمى، وسعر تذكرة دخول المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصرى، واعتزام الحكومة خصخصة مبنى ماسبيرو بدعوى تطويره، وفصل مئات الأئمة والخطباء من الأوقاف.
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