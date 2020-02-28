شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 نواب جدد فى البرلمانى الإيرانى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد على وكيلى، عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيرانى، تسجيل إصابة 4 نواب جدد فى البرلمان بفيروس كورونا، من أصل 30 نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم، حيث يضم البرلمان 290 نائبا، وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقى، أكدا إصابتهما بالفيروس.

وكان النائب الإيرانى مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية بالبرلمان، أعلن إصابته بفيروس كورونا المتفشى فى إيران والذى حصد حتى الآن أرواح 22 شخصا وإصابة 141 منذ انتشاره فى مختلف المدن الإيرانية.

وقال ذو النور، فى مقطع الفيديو الذى نشره على مواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، قال فيه أن نتائج تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية.

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وأعلنت إيران رسميا عن إصابة وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا إيراج حريرجى، بعد أن ظهر فى مؤتمر صحفى بجوار متحدث حكومة روحانى يتصبب عرقا، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحى وفقا لوكالة إيلنا الإيرانية.

كما أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جاءت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة، وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسى، ودعا للأفراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشى الفيروس فى السجون.

وكانت وكالة إرنا للأنباء، ذكرت أمس الخميس، أن 22 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد في إيران، وأظهر رسم توضيحى للوكالة أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 141.

وأعلنت سلطات إيران فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس "كورونا" وهو الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.