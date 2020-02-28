شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تفند شائعة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التعليم العالى، ما تردد من أنباء حول اعتزامها تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأى من الجامعات المصرية، مُوضحةً أن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للجامعات أقر الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، لتبدأ الدراسة في يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعًا، على أن تجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، وفيما يتعلق بالكليات التي تحتاج إلى امتحانات عملية قبل النظرية، يتم وضع جداول الامتحانات وفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية في الجامعات على حده.

Advertisements

وشددت الوزارة على ضرورة الانضباط في العملية التعليمية، والانتظام في حضور أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجداول الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي من المجلس الأعلى للجامعات.