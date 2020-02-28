شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتشال جثث جنود أتراك قتلوا فى قصف للطيران السورى والروسى بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية، منذ قليل، مشاهد من عملية انتشال الجنود الأتراك الذين قتلوا فى قصف لطيران النظام السورى والروسى فى إدلب، حيث اعترفت تركيا، أمس الخميس، بمقتل 9 جنود أتراك، خلال غارة جوية شمال شرق سوريا، وذلك على لسان مسئول تركى، وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن هذا يمثل أكبر عدد من القتلى الأتراك خلال يوم واحد فى سوريا.

وقتل خمسة جنود أتراك، الإثنين، فى غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب فى سوريا، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، نقلا عن مصادر ميدانية قولها ، إن خمسة جنود أتراك قتلوا، إثر غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى "كنصفرة " بريف إدلب الجنوبي.

وكان "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، الذى يتخذ من (لندن ) مقرا له قد أعلن فى وقت سابق - أن الطائرات الحربية السورية شنت غارات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة "كنصفرة " .

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وصرح مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، بأن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف مستهدفة مواقع للقوات السورية بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.

ما وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 11 عنصرا من الفصائل المسلحة بينهم 7 من المتشددين، فيما قتل 8 من قوات النظام، خلال الاشتباكات والقصف على محورى الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.