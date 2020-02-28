شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح غدا متحف آثار الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، غداً السبت، متحف الغردقة والذى يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، والذى يضم 2000 قطعة أثرية متنوعة من العصور المختلفة.

من جانبه قال المهندس خالد محفوظ، مسئول الشريك الخاص للمتحف إن المتحف تم إنشاؤه بأحدث الخدمات المتحفية حول العالم ليكون ايقونة سياحية، حيث يقدم المتحف خدمة صوتية بمختلف اللغات وتطبيق الحجر الإلكتروني من الخارج، وتوفير ماكينة لقراءة تذاكر الحجز الإلكتروني، لافتا إلى أن هناك تخفيضات بلغت 5% للمجموعات السياحية وتطبيق نظام الجرد الإلكتروني كأول متحف في مصر يطبق هذه الخدمة، كما أن المتحف به مكان مخصص لتقديم عروض فنية لمختلف الفنون المصرية، بالإضافة إلى عروض الصوت والضوء.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات.

Advertisements

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الآثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، و الرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.