"القومي للطفولة" يحبط محاولة أسرة تزويج طفلة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاحه في احباط زواج لطفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمركز صان الحجر في محافظة الشرقية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد بعزم أسرة تزويج طفلتها دون إتمامها السن القانوني.

وفي هذا الصدد ، وجهت "العشماوي" على الفور بإحالة البلاغ إلى لجان حماية الطفل بالمحافظة للتقصي عن الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه بالفعل تم التأكد من صحة البلاغ وتم تحرير محضر حيال الواقعة بقسم شرطة صان الحجر.

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وقالت "العشماوي" إن نيابة الحسينية الجزئية قد باشرت التحقيق مع الأسرة، وتم اتخاذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام الزيجة والتعهد ايضاً برعاية الطفلة رعاية كاملة وعدم تعريضها للخطر.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.

وفي هذا الإطار، توجهت الدكتورة عزة العشماوي بخالص الشكر لأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية لتحركهم السريع وتقديمهم كافة سبل الدعم لحماية الطفلة. مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تعرض الأطفال للخطر.