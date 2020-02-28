أخبار مصر | بعد قليل.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، على نصف مقاعد الشُعب ونصف مجالس النقابات الفرعية.

ونستعرض أهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات:-

* أولا المستويات الإنتخابية:-

- مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية لشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة.

- ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب. * ثانيا أماكن ومواعيد ونظام الإقتراع:- 1- تبدأ العمليه الإنتخابية في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتي السابعة مساءا وعندها تغلق أبواب المقر الإنتخابي المعين قبل بدء الإنتخابات من السيد المستشار رئيس اللجنة.

2- تستمر اللجنة في تلقي أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الإنتخاب في تمام السابعة مساءا وحتي الإنتهاء من الإدلاء بأصواتهم وذلك بعد حصرهم والتحقق من أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة. * إجراءات الإقتراع:-

- تجري الانتخابات بالطريق المباشر وبالاقتراع السري.



- يختار كل ناخب حسب شعبته عدد مرشحي مجالس الشعب بمجلس النقابة العامة على النحو الأتي:-

·الشعب الهندسية:-

"الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولون البطاقة الانتخابية مميز. ·الشعب الهندسية:-

مطلوب من شعبة تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، عدد 3 مهندس فوق السن، وعدد 2 مهندس تحت السن ولون البطاقة الانتخابية مميز. * رابعا الشروط الواجب اتباعها خلال العملية الانتخابية:- Advertisements - من منطلق حرص النقابة على مشاركة أكبر عدد من المهندسين يتم السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد. - يعتبر الصوت الانتخابي باطلًا، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة. - حظر استخدام المحمول في تصوير أوراق التصويت في أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.