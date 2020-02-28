شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أمين شرطة وشقيقه في قضية «ضرب» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الجنح ببني سويف، بحبس أمين شرطة وشقيقه «مساعد شرطة»، شهرًا مع الشغل، على خلفية قضية ضرب، فيما ضبطت مباحث مركز شرطة الواسطى مجندًا محكومًا عليه بالسجن 6 سنوات في قضية سرقة بالإكراه.

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وتلقى مدير امن بني سويف إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بمحكمة بني سويف الكلية، بحضور كل من أمين شرطة «صلاح. س. م» 41 عام، من قوة قسم شرطة الترحيلات بالمديرية «راحة خدمة»، وشقيقه مساعد شرطة «هاني» 43 عام، من قوة مركز تدريب ضباط الشرطة «راحة خدمة»، مقيمان قرية بلفيا بمركز بني سويف، من تلقاء نفسهما، لحضور الجلسة في القضية رقم 9238 جنح مركز بني سويف لسنة 2019 المقيدة برقم 19243 جنح مستأنف مركز بني سويف لسنة 2019 «ضرب».

وقضت المحكمة بالحبس لمدة شهر مع الشغل، لأمين الشرطة وشقيقه، وجاري إيداعهما بالسجن العسكري بإدارة قوات الأمن.

وفي سياق آخر تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى، من ضبط مجند مطلوب لتنفيذ حكم قضائي غيابي بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية سرقة بالإكراه.