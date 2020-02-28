شكرا لقرائتكم خبر عن وزنه 20 كيلو.. فريق طبي بمركز أورام سوهاج يستئصل ورمًا سرطانيا من بطن سيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى جراحي بمركز الأورام بمحافظة سوهاج، في استئصال ورم سرطانى خبيث من داخل بطن سيدة تبلغ من العمر «50 سنة»، ويزن 20 كيلو جراما، وذلك تحت رعاية الدكتور حاتم أمين، مدير المركز.

Advertisements

وأوضح الدكتور طه أحمد صفوت، إستشارى جراحة الأورام والجراحة العامة بالمركز، في تصريحات «للمصرى اليوم» أن السيدة كانت تعاني من تضخم وألم مزمن بالبطن منذ فترة، وتم تشخيص الورم بالمركز بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقرر إجراء جراحة عاجلة لها.

وذكر الدكتور طه، بأن الورم حجمه أكثر من 40 سم، ويزن 20 كيلو جرام، وكان يملأ تجويف البطن والحوض ضاغطا على القفص الصدري، مسببا ضيق شديد في التنفس، وعلي شفا إنفجار البطن، لافتا إلى أن الورم كان ملتصق بكل شئ من أمعاء، ومستقيم، وحالبين، ومثانة، وشرايين، وأوردة، وبه تفريعات وتشابكات كثيرة، وكان محتويا بصورة كاملة على الرحم في جداره، وخلال العملية تم التشريح الكامل وفصل كل الأعضاء المتشابكة، وفصل الكتلة الضخمة للورم من المهبل بعد قصه تحت مستوي عنق الرحم.

وأكد الدكتور طه صفوت، أنه تم إجراء العملية الجراحية للسيدة واستئصال الورم لها على نفقة الدولة، حيث جاء بها أقاربها إلى المركز مؤكدين أن ظروفها المادية سيئة ولا تملك أي نفقات للعلاج، مما دفعهم لجمع أموالًا لإجراء العملية الجراحية لها بعد تأخر حالتها لزيادة حجم الورم بصورة ضخمة، منوها إلى أن السيدة حالتها مستقرة عقب إجراء العملية، ويجري عمل المتابعة اللازمة لها لحين السماح لها بالخروج عقب التأكد التام من تماثلها للشفاء.