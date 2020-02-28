حدث ليلاً| كورونا يدخل مرحلة حرجة والصحة ترد على إعلان فرنسا خروج حالتين من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الصحة العالمية: تفشي كورونا بلغ "مرحلة حرجة وقد يتحول إلى وباء شامل"

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، إن تفشي فيروس كورونا قد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وهناك "احتمالات أن يتحول إلى وباء شامل"، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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أول تحرك لـ"الصحة" بشأن إعلان فرنسا خروج حالتي إصابة بكورونا من مصر

قال المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إن الوزارة تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.

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خروج 37 مصابًا في "انقلاب قطار مطروح" وبقاء 8 حالات تحت الملاحظة

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أعلن مصدر مسئول في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مرسى مطروح، خروج 37 حالة من مصابي حادث انقلاب جرار و3 عربات في قطار "الإسكندرية – مطروح" الذي وقع مساء الخميس، قرب منطقة سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

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مسؤول تركي: أنقرة لن تمنع لاجئي سوريا من الوصول لأوروبا

أكد مسؤول تركي، اليوم الخميس، أن أنقرة قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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الإبراشي يحذر من أسماك مجهولة المصدر بالأسواق

قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن هناك أسماكًا منتشرة يحذر منها الكثيرون، سواء بعض المواطنين أو الخبراء أو المسئولين، مشيرًا إلى الناس أحيانًا بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية يحصلون على الأسماك ذات السعر القليل، فلابد أن ننتبه لهذا.

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