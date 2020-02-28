بعد تعليق الرحلات.. 7 نصائح للمواطنين للتعامل مع أزمة تأشيرات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

وجه الدكتور إبراهيم هلال، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، عدة نصائح للمواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات الزيارة (الشخصية والتجارية والعمل والعائلية) للذهاب إلى المملكة العربية السعودية.

ووجه هلال، عبر الخليج 365، عدة نصائح للمواطنين من أجل التعامل بشكل مناسب مع أزمة تأشيرات العمرة، على النحو التالي:

- من حجز موعدًا في شركة "تسهيل" يمكنه تركه وإلغاءه وحجز موعد آخر بعد مرور7 أيام.

- من لديه تأشيره بالفعل وحجز طيران على موعد بعيد، ينتظر قليلًا فربما يسافر في موعده ويمكنه الإلغاء قبل الموعد بثلاثة أيام.

- بالنسبة لتأشيرة الزيارة العائلية مسموح لهم بالسفر حسب إفادة الخطوط السعودية بموقعها على "تويتر".

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- من لم يبدأ أي إجراء ومعه مستند التأشيرة يفضل الانتظار تمامًا وعدم اتخاذ أي إجراء إضافي تحسبًا لأي قرارات أخرى.

- من يمتلك تأشيرة السفرة الواحدة 90 يومًا فقط، لديه فرصة للانتظار لحين تحسن الأوضاع.

- التأشيرة الصادرة على "جواز السفر" صالحة لمدة عام كامل في مصر من تاريخ صدورها على الجواز وذلك بالنسبة للمتعددة.

- من يمتلك "مستند التأشيرة وإنجاز" الصادر من الخارجية صلاحيته 90 يومًا قبل التقدم به لتسهيل، أي أنه توجد فرصة كبيرة للانتظار والتقدم به لاحقًا.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية، تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، كخطوة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا المستجد.​