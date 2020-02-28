شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيجرى الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضرورى، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية لا تسمح بالمرور، حرصًا على سلامة المواطنين.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار فرص تكون الشبورة على الطرق، خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية وذلك خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين والمسافرين لقضاء عطلة من نهاية الأسبوع توخى الحذر أثناء القيادة بسبب تكون الشبورة، واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة .

ويشهد اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.