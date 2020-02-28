مصر | "اللاصق الطبي" يكشف عن غموض العلاقة الحرام و"الطفلة رضيعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اللاصق الطبي" يكشف عن غموض العلاقة الحرام و"الطفلة رضيعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علاقة محرمة حدثت بين سيدة عشرينية العمر، وصاحب صالة للألعاب الرياضية (جيم)، أثمرت عن طفلة بريئة، كل ذنبها أنها جاءت للحياة نتيجة علاقة غير شرعية بين والدتها وصاحب مكان عملها.

أُنجبت السيدة طفلتها الرضيعة، ولكن بسبب السر المخفي عن الجميع، عقدت والدتها العزم على التخلص منها فور ولادتها، خوفا من افتضاح أمرها، خاصة أنها تركت منزل زوجها لكثرة شجارهما، بعد زواج دام لمدة 5 سنوات، حتى قادتها قدماها إلى حديقة مسجد مصطفي محمود، بحي الدقي، وسط محافظة الجيزة، لتتركها وتغادر المكان.

البداية، عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على طفلة حديثة الولادة بحديقة مسجد مصطفى محمود بنطاق القسم.

فريق أمني لكشف غموض الواقعة

وانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الرضيعة مربوطة بالحبل السري ويوجد لاصقًا طبيًا على ساعدها الأيمن مدون عليه "اسمها، عنوانها"، وتم إيداعها بحضانة بمستشفى 6 أكتوبر بدائرة القسم.

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وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، فريقًا لكشف ملابسات الحادث، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان الواقعة، وتوصلت جهود الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، 24 سنة، وصاحب صالة للألعاب الرياضية (جيم)، 29 سنة، مُقيمان بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

القبض على المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهة الأولى قررت أنها متزوجة منذ حوالي 5 سنوات ولم تنجب منه، وفي الفترة الأخيرة، نشبت بينهما خلافات زوجية تركت على إثرها منزل الزوجية وأقامت لدى والدها.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات، أنها بعد إقامتها بمنزل والدها، عملت بـ"صالة الجيم"، ونشأت بينها وبين صاحب العمل علاقة محرمة، نتج عنها حملها، وبعد ولادتها قررت التخلص منها بالمكان الذي عُثر عليها فيه.

بمواجهة المتهم الثاني أيد أقوالها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.