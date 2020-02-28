شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: سجلات محدثة للهيئة تتضمن معلومات الوقف والواقف والمستحقين ومصارفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (30) لسنة2020م بتاريخ 26 / 2 / 2020م بتكليف هيئة الأوقاف المصرية بإنشاء سجلات دقيقة تكون متضمنة كافة المعلومات الخاصة بالوقف والواقف والمستحقين والجهات الموقوف عليها وتلتزم بتحديثها دوريًا ، مع إتاحتها للسلطات المختصة قضائية أو رقابية عند طلبها دون إبطاء، مؤكدة أن القرار يأتى تحقيقا لأعلى درجات الحوكمة والشفافية.

والاقتصاد الوقفى مؤهل لأن يكون قاطرة تنمية مصر، خاصة أن الأوقاف تمتلك وتساهم فى ما يزيد عن 20 شركة وبنك، وظيفتها الإنشاءات والإدارة والتسويق، وخاصة أنها تشرف منذ سنوات على تنفيذ ما يقارب من 60 مشروعا تمكنت الوزارة من أنجاز مراحل بعدد منها وبقيت معظم المشروعات عالقة.

نفس الحالة تتكرر على مساحة تتسع لـ55 ألف فدان بالساحل الشمالى لدى توقع عدد كبير من مشروعات الأوقاف الخدمية خاصة بعد الإعلان عن صيغة تفاهم مع محافظ كفر الشيخ تلك المحافظة التى تتسع لـ3 من أكبر وقفيات مصر وتشهد نزاعا على الملكية بين الطرفين.

وتمثل الوقفيات التى تحت سيطرة الأوقاف وهى ثلث ممتلكاتها، والأخرى المتنازع عليها مع جهات حكومية وأخرى أهلية خريطة استثمارية ضخمة تتخطى أصولها 3 تريليون جنيه معطلة بسبب التعدى على ثلثاها، والحاجة إلى تطوير إدارة الثلث المستثمر حاليا ويجرى تشغيله من قبل هيئة الأوقاف بالآلية القديمة.

وفور حالة التغيير المتكررة فى مقاعد هيئة الأوقاف على مستوى الإدارة تستهل كل إدارة فور تكليفها العمل بلقاءات والإعلان عن إنجازات واتفاقيات سوف تقدمها، جاء فى مقدمتها الإعلان عن اتفاق باستغلال الأراضى المتنازع عليها بين هيئة الأوقاف ومحافظة كفر الشيخ، والبالغ مساحتها 55 ألف فدان على الساحل الشمالى للمحافظة بمدن بلطيم، وسيدى سالم، ودسوق، بالاستعانة بأكبر الاستشاريين لوضع تصور كامل للمشروعات التى من الممكن أن تقام على هذه الأراضي.

وأعلن الطرفان رغبتهما فى الاتفاق لمنع حالات التعدى عليها من الأهالى وحماية أراضى الأوقاف وإعادة استغلالها بشكل استثمارى وخدمى ومنافع عامة سواء مدارس او مستشفيات وغيرها من المشاريع الخدمية، مطالباً جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على جذب استثمارات ومستثمرين للصالح العام.

وأوضح الاتفاق، أنه سيتم تقسيم العائد المادى من أى مشاريع سواء استثمارية أو نفع عام تتم على الأرض بكفرالشيخ سيتم تقسيمه مناصفة بنسبة 50% للمحافظة، و 50% لوزارة الأوقاف.

وتم تخصيص قطعة أرض على مساحة 1700م فى منطقة الـ47، المصنفة طبقاً للمخطط التفصيلى بأنها منطقة خدمات، والتى تم الاتفاق على التعاون بين المحافظة وهيئة الاوقاف لإقامة مشروع استثمارى بها، و قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 قيراط وتقع على الطريق الدولي، والتى كلف محافظ كفرالشيخ، إدارة التخطيط العمرانى بالمتابعة ودراسة الوضع وعمل تقرير وعرضه لاتخاذ الاجراءات اللازمة، و قطعة أرض بدوران الـ 47 تبلغ مساحتها 1100م والمصنفة طبقاً للمخطط بأنها لوحة توزيع كهربائي، مكلفاً إدارة التخطيط العمرانى بالمتابعة والتعاون مع شركة الكهرباء لدراسة القطعة ومعرفة إمكانية استخدامها لإنشاء مشروع استثمارى يخدم مصلحة المواطنين، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 66 فدان بأرض جمعية شرق البنوان بالحامول.

وشمل الاتفاق حصر بجميع المناطق العشوائية بكفرالشيخ والبالغ عددها 8 مناطق عشوائية، و4 مناطق عشوائية مصنفه بالفئة الرابعة وتتبع هيئة الاوقاف ومنها "عزبة المطاوى على مساحة 3.9 فدان وتضم 323 وحدة، وعزبة الأوقاف والممتدة على مساحة 8.6 فدان وتضم 469 وحدة"، وكلف محافظ كفرالشيخ، بالمتابعة مع الهيئة والتخطيط العمرانى للحد من ظاهرة.

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وأعلنت الأوقاف، عن مشروعات تم وضع حجر الأساس لها ولم يتم تنفيذها، وهى: فندق الأقصر المقام بوقف سيدى أبو الحجاج الأقصرى والمتبرع به سيدتين قبطيتين للصرف على المسجد الأشهر بالأقصر والذى سيقام على نفس الأرض التى تشمل معبد الأقصر، كما توقف تنفيذ فندق اللسان برأس البر الذى تم وضع حجر الأساس بمنطقة اللسان، وكذلك دار أيتام أكتوبر، ودارى أيتام طره للبنين، والزيتون للبنات بعد أن كانا يعملان منذ سنوات طويلة.

ويرتبط باسم هيئة الأوقاف، مشروعات عالقة وملفات بلغ عددها 50 مشروعا تم إنجاز نسبة كبيرة من كل مشروع وهى مشروعات إسكانية وخدمية، حيث يقف بعضها على تنفيذ المرافق، و يأتى فى مقدمتها سوق الخميس بالمطرية، ومشروع مدينة الزهور الإسكندرية، و مشروع زهرة المعمورة الإسكندرية، و مشروع عمارة هرمل بكورنيش النيل، ومشروع عمارة جاردن سيتى بالقاهرة، و مشروع مول البستان بالوادى الجديد، وتنفيذ مدينة الحرفين ببنى سويف، ومول البستان بمحافظة الوادى الجديد، والمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى ببرج العرب بالإسكندرية، ومشروع جوهرة القصير بالبحر الأحمر.

وتأتى ضمن قائمة المشروعات المجمدة بسبب توصيل مرافق وبعض المتطلبات البسيطة مشروع الصداقة بأسوان والمدن الجديدة أبرز المشروعات المطلوب تنفيذها.

وتتعطل مشروعات: مبنى سكنى تجارى ومركز تحفيظ قرآن ومحلات وجراج، و5 أدوار متكررة سكنية بمضيفة البدراوى بسمنود، وسوق ماقوسة المنيا 314 محلا، و مشروع الصداقة "1" و "2" بأسوان بواقع 2760 وحدة سكنية، و إسكان وحدات الفردوس والنورس بسيدى بقنا، و مشروع سما أسوان بمحافظة أسوان، و مشروع عمارة العريش.

وتشمل قائمة المشروعات العالقة مشروع جوهرة القصير (البحر الأحمر) عدد العمارات (10) وعدد الوحدات (88) على مساحة، و سوق ماقوسة المنيا 314 محلا جارى، ومشروع سما أسوان محافظة أسوان يتكون المشروع من عدد(10 أبراج ) سكنى – إدارى – تجارى دور أرضى + 11 دور متكرر بإجمالى 300 وحده سكنية على مساحة 1,16 فدان ليتناسب مع مطالب الجمهور بمحافظة أسوان، و مشروع مدينة الزهور الإسكندرية مرحلة (3و4) 38 عمارة بعدد 3666 وحدة سكنية على مساحة 13س/26ف تم اعتماد التخطيط ولم تتمكن الهيئة من عمل الجسات لوجود تعديات.

وتضم قائمة مشروعات الأوقاف العالقة، مشروع زهرة المعمورة للاسكان الفاخر الإسكندرية مشروع إسكان على مساحة س/7ط/8ف ويحتوى على (8) عمارات بارتفاع (11 دور وارضي) بإجمالى عدد وحدات (678) وحدة جارى التراخيص ومشروع عمارة هرمل عمارة سكنية تقع على كورنيش النيل تتكون من بدروم جراج وأرضى محلات و11 دور متكرر سكنى بإجمالى عدد(88) وحدة سكنية تم إسناد المشروع للمقاول ولم يتم التنفيذ لوجود تعديات وعمارة جاردن سيتى بالقاهرة عمارة سكنية عمارة قديمة ذات طابع كلاسيكى ( أرضى و3 أدوار متكررة) بشارع رستم بجاردن سيتى فى موقع متميز، تم تكليف منطقة القاهرة باستخراج رخصة هدم ومشروع مول البستان بالوادى الجديد مبنى سكنى تجارى مكون من دور أرضى محلات + دور أول مكاتب ومحلات و 4 أدوار سكنية على أرض مساحتها 660م2 ومشروع مبنى إدارى سكنى (المول) بالراهبين بالمحلة الكبري: يتكون المبنى من دور ارضى (محلات و 4 مكاتب إدارية + 5 أدوار متكررة )بإجمالى (45) وحدة، جارى تجديد الرخصة.

كما توقف مشروع مضيفة البدراوى وقف أحمد باشا البدراوى بمدينة سمنود - الغربية مبنى سكنى تجارى يتكون من دور أرضى يحتوى على (مضيفة- مركز تحفيظ قران- محلات – جراج) و 5 أدوار متكررة سكنية، و مشروع برجى الفردوس والنورس بقنا عدد 2 برج سكنى على مساحة 2000م2 بعدد 132 وحدة سكنية.

وبالنسبة لمشاريع المقرات الزراعية لم يتم الانتهاء من اعداد مقرات زراعية فى مختلف المحافظات (لكفر الجراية وفاقوس بالشرقية) و (البصيلى ومحلة صا وشرنوب بالبحيرة) وباقى المحافظات، تم إسناد مقرات (لكفر الجراية وفاقوس بالشرقية) للمجموعة الوطنية للأوقاف وجارى الإشهار عن (البصيلى ومحلة صا وشرنوب بالبحيرة).

وتمكنت الأوقاف من إنهاء وتسليم المراحل الأولى من مشروعات وتبقى المرحلة الثانية والثالثة من مشروع الأحرار بالزقازيق، و2110 وحدة سكنية بمدينة السادات، و2484 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و1200 وحدة سكنية بمدينة بدر ومشروع مدينة الحرفيين الغردقة (البحر الأحمر)، كما أنهت الأوقاف المرحلة الأولى من مركز الأورام بمستشفى الدعاة.

ويوجد أوقاف ذات قيمة تاريخ واستثمارية ضخمة داخل مصر لا تدر أى دخول تذكر وتضم أبرز معالم القاهرة الخديوية ومنطقة سوق العتبة وسوق السلاح وفاطمة النبوية والخيامية التى أقترح بأن تكون ساحة مفتوحة وبازارات وفنادق والعتبة وسوق العتبة وعمارات وسط القاهرة القديمة وقصر الأمير محمد على بالمنيل والتى تدر دخولا زهيدة ولا تستثمر وقصر الخديوى توفيق بكفر الشيخ الذى يحتله ورثة حافظ بدوى بعائد 8 جنيه فى الشهر وتم عرضه للبيع بوسيط على الانترنت بنظام الأسهم لهدمه وبناءه، كما يوجد ما يقارب من 60 قطعة وقفية باثنين من جزر اليونان غير مستغل وتخص محمد على باشا وأسرته وأول كليات مصر العسكرية.