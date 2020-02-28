شكرا لقرائتكم خبر عن حى العجوزة يزيل أثار الأمطار فى شوارع أرض اللواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ظهر اليوم مسئولو حى العجوزة بأزالة أثار الامطار التي ظهرت في مناطق أرض اللواء وأثرت على حركة المواطنين في معظم الشوارع الرئيسية .

وحرص اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة على متابعة عمليات تنظيف الشوارع بمنطقة الطريق الأبيض في ارض اللواء ومعه أحمد الوليد عضو مجلس إدارة نادى الترسانة وأمين حزب مستقبل وطن في العجوزة وأحمد النجار رئيس قطاع أرض اللواء ومحمد طه وحمادة سلطان وكل مسئولو الحى ومستقبل وطن الذين تواجدوا جميعا حتى الانتهاء من أزالة الرواسب الطينية والتأكد من انتظام حركة السير .

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، موجة من الطقس السيئ، أمس الاثنين، وسقوط أمطار غزيرة تسببت فى تراكم المياه فى الشوارع، مما أدى إلى حدوث شلل مرورى فى الشوارع، ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية فى عدد من المحافظات التى ستشهد سقوط أمطار بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بالاستمرار فى متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها، لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.



حى العجوزة بأزالة أثار الامطار (1)



حى العجوزة بأزالة أثار الامطار (2)



حى العجوزة بأزالة أثار الامطار (3)

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حى العجوزة بأزالة أثار الامطار (4)



حى العجوزة بأزالة أثار الامطار (5)



حى العجوزة بأزالة أثار الامطار (6)



حى العجوزة بأزالة أثار الامطار (7)