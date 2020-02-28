شكرا لقرائتكم خبر عن نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.

فيما، أعلن عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، عن إقامة عزاء للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك بمسقط رأسه بقرية المصلحة، وذلك عقب عزاء القاهرة.

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه جارى التنسيق مع العائلة بالقاهرة لتحديد موعد العزاء بالقرية، عقب العزاء الذى سيقام بالقاهرة، حتى نتمكن من تلقى العزاء جميعا فى الراحل، وقد يكون يوم السبت أو الأحد القادم فى سرادق كبير.

وأكد عميد عائلة مبارك، أنه سيشارك فى العزاء بالقاهرة، وسوف يتم دعوة أبناء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لحضور العزاء إلى جانب الدكتور أمين مبارك عضو مجلس الشعب السابق.

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وأوضح أنه سيتم إبلاغ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، بميعاد العزاء .

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، وجه الشكر إلى كل من واساه وشاركه الحزن في وفاة والده حسنى مبارك.