مصر | النيابة تصرح بدفن الشاب المنتحر بالجيزة.. وتكشف مفاجآت جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن الشاب المنتحر بالجيزة.. وتكشف مفاجآت جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن شاب في عقده الثاني من العمر، لقى مصرعه إثر انتحاره من الطابق التاسع بأحد عقارات شارع فيصل الرئيسي.

كشف مصدر بالنيابة، عن مفاجآت جديدة في واقعة انتحار شاب من الطابق التاسع، أن الشاب يقطن بالشقة هو وأصدقائه منذ أيام بالإيجار.

وأفاد المصدر ذاته في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه كان هناك ٣ أشخاص داخل الشقة حاولوا إنقاذه، ورفعه قبل السقوط، ولكنهم عندما اقتربوا كادوا أن يسقطوا معه، نظرًا لقوة سقوطه لأسفل، فيما هزلت أيادي الشباب من محاولات إنقاذه التي استمرت لنصف ساعة، فسقط في النهاية.

وأدلى "إبراهيم" صديق الشاب المنتحر، باعترافات تفصيلية حول الواقعة موضحا أنه وصديقه (المنتحر) ذهبا لشقة (إيجار) تابعت لصديق آخر لهما من أجل قضاء سهرة سويًا، ولكن في حوالي الساعة التاسعة والنصف، تلقىى صديقه مكالمة من أسرته، فذهب إلى الشرفة للرد عليهم، وتشاجر مع والده، بينما كان صديقاه الآخران داخل الشقة.

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وأضاف صديق الشاب المنتحر في التحقيقات: صديقي قال في المكالمة لوالده "أنا هريحك مني، أنا زهقت من الدنيا"، وبعد دقائق من إنهاء المكالمة، غافلنا وقفز على حبال الشرفة، وعندما رآينا هذا المشهد، أسرعنا لإنقاذه، وتجمع الجيران على صوات صراخنا، وحضر أحدهم يقطن في الدور الثامن، وحاولنا جميعًا إنقاذه، ولكن دون فائدة، ولم نستطع رفع جسده من شدة سقوطه.

في السياق، كشفت مناظرة النيابة للجثة، أن الشاب المنتحر أصيب بكسور، وكدمات متفرقة في جسده، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، واستدعت ذوي الشاب المنتحر لاستماع أقوالهم، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

كان فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، قد انتقل إلى موقع الحادث، عقب تلقي بلاغا يفيد انتحار شاب في منطقة فيصل، وكشف شهود عيان، وهم أصدقاء الشاب المنتحر، أنهم فوجئوا بمحاولة انتحاره.