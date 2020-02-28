مصر | عاجل.. مفاجأة في جريمة مقتل شاب بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة في جريمة مقتل شاب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وكشفت التحريات أن عمه هو وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه.

وتلقى العقيد إيهاب المعزاوي بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب، وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني بكامل ملابسه.

وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.