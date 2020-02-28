مصر | جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة مجهولة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة مجهولة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية بأحد الشوارع، قرب معهد الأورام بدائرة قسم السيدة زينب، بمحافظة القاهرة.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، مقتولًا، وملقى بأحد الشوارع بجوار معهد الأورام.

وتبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لشاب في نهاية العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة.

وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.