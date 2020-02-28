شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة أكتوبر» تقيم دورة تدريبية عن البخاخات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الصيدلة جامعة ٦ أكتوبر، برعاية الدكتور محمود أحمد حسن كحيل، عميد كلية الصيدلة، دورة تدريبية عن التعرف على أنواع بخاخات الصدر المختلفة المستخدمة في أمراض الجهاز التنفسى.

وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات طلاب كلية الصيدلة والخريجين الجدد، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بالصيدليات والمستشفيات، واستعانت الكلية بكوادر تدريبية متميزة من المركز القومى لأبحاث الصدر، من بينها الدكتورة لبنى سامى يونس، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمركز القومى لأمراض الصدر.

وركزت الدورة على تعليم الطالب كيفية استخدام بخاخات الصدر بالطريقة الصحيحة، والتعرف على الفرق بين أنواع البخاخات الموجودة بالسوق المصرية وتعلم كيفية ضبط الجرعات بكل بخاخة، وشرح نبذة عن أمراض الجهاز التنفسى والتى يتم استخدام البخاخات المختلفة فيها كمرضى الربو وحساسية الصدر المزمنة.