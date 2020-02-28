شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة «المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى نقابة المهندسين، اليوم، انتخابات التجديد النصفي، على نصف مقاعد الشعب ومجالس النقابات الفرعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة أحمد عثمان، وكيل النقابة، بداية الشهر الجاري، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.

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ومن المقرر أن تبدأ عمليات الاقتراع في تمام الـ10 صباحا، وتمتد حتى الـ7 مساء، وحظرت اللجنة على المرشحين، إجراء الدعاية الانتخابية، داخل حرم المركز الانتخابى، ولا يسمح بذلك إلا في الأماكن المُخصصة لذلك خارج اللجان، وطالب «عثمان»، رئيس اللجنة الفرعية، بمتابعة ذلك، مؤكدا حظر الدعوة لانتخاب أي مترشح، أو التأثير على إرادة الناخبين، من موظفى النقابة، ومن يثبت عليه فعل ذلك، يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستبعاده فورا، واستبداله بعضو آخر.

كما طالب كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأى مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، بكتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وقرر مجلس النقابة عقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة: «مدنى- ميكانيكا- كهرباء- عمارة- كيمياء نووية- غزل ونسيج- تعدين وبترول وفلزات».

وكان هانى ضاحى، نقيب المهندسين، قال إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفى للنقابة، لافتا إلى أن العمل النقابى للجميع، وليس بالضرورة أن يكون الفرد منتخبا ليخدم نقابته.