شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني وزوجته يختتمان زيارتهما للمنيا بعد تأدية الصلاة بدير زارته العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم جيفري أدامز سفير دولة بريطانيا بالقاهرة وزوجته، بزيارته لمقر مطرانية المنيا للأقباط الارثوذكس برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.

كما زار السفير البريطاني، دير السيدة العذراء جبل الطير بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وتفقد أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة.

وشملت زيارة السفير كنيسة السيدة العذراء الآثرية، والمغارة الكائنة بداخلها والتي اختبأت بها العائلة المقدسة في رحلة هروبها لمصر، وأدى الصلاة مع زوجته، وقدم له مسئولي الدير هدية تذكارية عبارة عن أيقونة للعائلة المقدسة مرسومة على قماش من القطيف وكتاب عن خط سير العائلة المقدسة.

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كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استقبل جيفري آدامز سفير دولة إنجلترا بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات.

وحرص محافظ المنيا والسفير البريطاني، على التجول سيرًا على الأقدام بمنطقة كورنيش النيل بالمنيا، حيث تفقدا أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل والتي قاربت على الانتهاء.

وأشاد السفير البريطاني بجراح القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب بأعماله النبيلة، مؤكدا انه بطل مشترك بين مصر وبريطانيا ،حيث عاش في بريطانيا، لكن قلبه في مصر.

من جانبه أعرب السفير البريطاني عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، مؤكدا ان انطباعاته عن المنيا ايجابية جدا، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة، لافتا أنه سيكرر الزيارة قريبا.وأوضح ان هناك تعاونا كبيرا مع مصر في مجال التعليم من خلال الجامعات البريطانية، والتي وصل عددها إلى 80 جامعه، والفرص التعليمية الكبيرة من خلال المنح التي تقدمها الجامعات البريطانية للشباب المصري، لافتا ان التقدم أساسه التعليم الجيد.

وأكد المحافظ أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية، ويوجد بها منطقة صناعية، تضم مصانع متعددة واشتهرت المحافظة بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان وستعيد الدولة إحياء تلك الصناعة مرة أخرى على أرض المحافظة من خلال المدينة النسيجية الحرة، والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتضم كل مصانع الغزل والنسيج، وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.

السفير البريطاني يزور المنيا

السفير البريطاني يزور المنيا

السفير البريطاني يزور المنيا

السفير البريطاني يزور المنيا

السفير البريطاني يزور المنيا