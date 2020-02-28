شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام لمذيعي ماسبيرو: تحلوا بالصبر وتخلوا عن الإحباط وانتظروا نتائج التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى مذيعو ماسبيرو بوزير الاعلام أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة، الخميس، حيث عقد الوزير اجتماعاً معهم وتناول عدة محاور، وهي تأكيد اسامة هيكل على استحالة استغناء الدولة عن إعلام الدولة المتمثل في صرح ماسبيرو، وأنه لن يعود هذا الصرح الإعلامي العريق لهيبته إلا بأبنائه المدربين والمؤهلين.

وأكد أن السياسة الإعلامية للدولة تؤكد على الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية ورفع مستوى الذوق العام وهذا مطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار هيكل إلى أن لابد من عقد دورات تدريبية بشكل مستمر للمذيعين لنواكب تطورات الإعلام العالمى ، وسمع هيكل عدداً من شكاوى المذيعين التي تضمنت تهميشهم وخروجهم خارج إطار خطة التطوير الجديدة رغم أنهم أكثر دفعة أنفق عليها التليفزيون المصرى للتأهيل والتعليم .

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وأوضح أن أخطر ما في التطوير أنه أحدث فتنة بين أبناء ماسبيرو ،وهذا أحدث ثغرات آمنية تتزايد يومياً ، وطلب منهم هيكل ضرورة التخلي عن هذا الإحباط المسيطر عليهم والتحلي بالصبر لحين إنتظار نتائج التطوير اولاً .

وقال هيكل إن مصدر النجاح هو التأثير ، و أن إعتماده الرئيسى في خطته هو التليفزيون المصرى لإحداث التغيير . وأن الإعلام آمن قومى ولا يجب التعامل معه بسذاجة ، وشدد هيكل قائلاً “هدفنا كدولة هو إعلام قوى” وفى ختام اللقاء عبر هيكل عن سعادته بهذه القامات الإعلامية المشرفة ووعد بأن يكون هذا اللقاء بشكل دورى

حضر اللقاء عواطف أبو السعود، عبير أبو طالب، مريم بدر، ياسمين القفاص، طارق النبوي، حساني بشير، وعبد الله يسري، ونجلاء البيومي، وغادة عبد السلام وعاطف كامل، عمرو قنديل، شيرين الشايب، هند رشاد، وإيمان العقاد، هناء عصام،وجيهان فوزي، ومحمود يوسف، وخالد سعد ، وسوزي إبراهيم، وشريف فؤاد.

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