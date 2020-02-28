شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة مفاجئة.. نائب محافظ الدقهلية يكشف سيارات إسعاف مهدرة بمستشفى جمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف القديمة والمعطلة بفناء مستشفى جمصة وطالب بسرعة طرحها للبيع والإستفادة من قيمتها.

قائلا :«السيارات دى أموال مهدرة ويجب محاسبة المتسبب في إهدارها ويحب الإستفادة منها سواء بالصيانة أو بيعها وشراء سيارات جديدة» .

ووجه لمدير مرفق الإسعاف بجمصة بسرعة طرح سيارات الإسعاف المتهالكة والقديمة للبيع وصيانة السيارات التي تحتاج إلى صيانة «.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها نائب المحافظ داخل مدينة جمصة بدأها بمستشفى جمصة المركزي «ب» وتفقد خلالها العيادات الخارجية ومعمل كيمياء الدم وغرفة الأشعة ومطبخ المستشفى ووجه لمدير المستشفى بسرعة صيانة خطوط المياه داخل المطبخ وصيانة دورات المياه .

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حضر الجولة المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مجلس ومدينة جمصة وأحمد عرفه نائب رئيس المدينة.

وأكد«الشيخ» على مدير المستشفى بسرعة الانتهاء من إنشاء وحدة معالجة مياه الغسيل الكلوي والانتهاء من كافة التجهيزات داخل القسم حتي يتم تشغيله في أسرع وقت لرفع المعاناة عن المواطنين داخل مدينة جمصة، ووجه بسرعة استكمال فرش الأسرة بالقسم الداخلي للمستشفى وتجهيز غرف العمليات على أعلي مستوي لاستقبال المصابين والمرضى.

وقال في تصريحات صحفية خلال الزيارة «أن صحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية له سواء إجراء عمليات جراحية أو صرف العلاج اللازم من أولي أولوياتنا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان والحفاظ على صحته».

وتفقد نائب المحافظ شاطئ جمصة وأشاد بأعمال تسوية الشاطئ الجارية ووجه لرئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تسوية الرمال وتنظيف الشاطئ قبل موسم شم النسيم والاستعداد لموسم صيف 2020 تمهيدا لاستقبال المواطنين.

وشكل لجنة من (التفتيش والمتابعة بالمحافظة والصحة والتموين والطب البيطري) للمرور على المطاعم والمحلات بمدينة جمصة وأسفرت الحملة عن ضبط 7 كيلو جبن شيدر وإعدام 44 كيلو من الأغذية المختلفة الفاسدة وتم تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحيه و2 محضر عدم توافر اشتراطات صحيه لعدد من المحلات والمطاعم.

وشملت الجولة إزالة عدد من الاشغالات والمخالفات بشوارع المدينة ووجه نائب المحافظ لرئيس المدينة بضرورة استمرار تلك الحملات لإزالة كافة المخالفات والإشغالات من الشوارع وتجميل المدينة حتي تصبح جمصة من اجمل المدن الساحلية.