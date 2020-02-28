شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأوقاف يخالف تعيلمات الوزارة بتجنب الفتوى أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، تعليمات وزارة الأوقاف بعدم بث الأعمال الدينية والفتوى أون لاين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بعد إحالة الشيخ عبد الله رشدى إلى النيابة المختصة لاستخدامه وسائل التواصل فى إثارة الرأى العام.

وخلال فيديو بثه على صفحته، أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن من مات بسبب فيروس كورونا فهو شهيد، قائلا: "من مات بسبب فيروس كورونا فهو شهيد، فالنبى هو من قال ذلك، فالنبى قال إنه من الشهداء من مات بالطاعون، فقال: "ومن مات باطاعون فهو شهيد".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الطاعون هو المرض الذي ينتقل بالعدوى بين الناس في مكان من الأماكن، وهو غير الأمراض الطبيعية فالطاعون حاجة تظهر فجأ وتنتشر بين الناس بصورة مخيفة وينطبق علي فيروس كورونا، والشريعة لا تفرق بين المتمالات، فحكم في من مات بالطاعون مثل من مات في فيروس كورونا، ونسأ الله أن يعفينا ويعفيكم ويجعل مصر والعالم كله أمن أمان.

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المفارقة أن الوزارة التى حذرت مرارا وتكرارا من إصدار الفتاوى واستخدام وسائل التواصل، وخاصة بعد قيام عبدالله رشدى بإصدار فتوى بشأن بطلان عمل غير المسلم، وهى فتوى تتعلق بالإيمان والكفر ما اعتبرته الوزارة إساءة وإثارة للرأى العام يخالف طبيعة عملها، حيث خرج وكيل الوزارة بفتوى مشابهة تتعلق بالحكم بالإيمان والشهادة، حيث تؤكد الوزارة أن دار الإفتاء هى جهة الفتوى والأحكام الشرعية.

فيما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 27 / 2 / 2020م قرارًا وزاريًا بتجديد تكليف علاء حلصمي محمد مرعي للقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وذلك بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه ، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية علي منصور موسى مطاوع إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان، سواء بالخطابة أو الدروس أو إمامة المصلين، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .