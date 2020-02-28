شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يبحث أخر تطورات عملية تطوير الجامعة العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعًا، لبحث أخر تطورات عملية تطوير الجامعة العمالية، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، وأن تكون البداية بشعبة الفندقة بعد تطويرها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، رئيس لجنة إعادة هيكلة الجامعة العمالية، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمشرف العام علي الجامعة العمالية ، وياسر الشربيني معاون وزير القوي العاملة، والدكتورة سحر صدقي رئيس الجامعة ، والدكتور طه كامل رياض الأمين العام للجامعة.

وتناول الاجتماع المقترحات والتصورات التى تم وضعها لإنهاء مشاكل الجامعة العمالية، وتعظيم الاستفادة منها وتحسين مخرجاتها.

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وعرض الدكتور محمد أيمن عاشور رؤيته بشأن الإجراءات المطلوبة لإنهاء مشاكل الجامعة، مستعرضا أهم الملاحظات التى تم رصدها من خلال اللجان الفنية التى قامت بإجراء زيارات للجامعة وفروعها بالمحافظات.

وطلب ممثلى الجامعة واتحاد العمال فرصة لدراسة تقارير الملاحظات ، وكافة المقترحات التي تقدم بها نائب وزير التعليم العالى لأنهاء مشاكل الجامعة.

ومن جانبه قال وزير القوي العاملة، إنه مازال هناك وقت كاف لتطوير الجامعة وفقا لأحدث النظم في مجال التعليم العالى والتكنولوجى، وأنه جارى تطوير شعبة الفندقة فى كافة فروع الجامعة العمالية.