شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء الـ42 مصابًا فى حادث انقلاب عربة قطار مطروح، بمنطقة سيدى عبد الرحمن، فى الساحل الشمالى، وتشخيص إصابات كل منهم، والذين جرى نقلهم لـ4 مستشفيات، وهم 8 مصابين بمستشفى الحمام المركزى و10 مصابين بمستشفى العلمين المركزى و25 مصابا بمستشفى الضبعة المركزى، ومصابة واحدة بمستشفى مطروح العام.

واستقبل مستشفى الحمام المركزى، سمير محمد فرج السيد نور الدين "55سنة "- المنوفية- مصاب بكدمة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان السيد محمد عيد "69 سنة"- من مطروح، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومى أحمد الجمل "7 سنوات"- من مطروح- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم رمضان سيد محمد "45سنة"- من مطروح- مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرح قطعى بالقدم اليسرى، محمد جمال الصباحى الششتاوى "20سنة"- من كفر الشيخ- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلى بالبطن، وأحمد سعد أحمد محمود "50 سنة"- أمين شرطة بالنقل والمواصلات، من الإسكندرية- مصاب اشتباه كسر فى العمود الفقرى واشتباه كسر فى الكوع وكدمات متفرقة بالجسم، والسعيد محمد السيد الششتاوى "22 سنة" -من كفر الشيخ- بدون إصابات، ونور الدين احمد مفتاح "18 سنة"- من مدينة الحمام- اشتباه ما بعد الارتجاج.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى، عماد محمد عتمان "55 سنة" – من دولة السودان- مصاب اشتباه PC وجرح قطعى بالوجه 5 سم وكدمه شديدة بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، ومقبوله عبد القادر شلوف "45 سنة"- من مطروح- مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزينب سباب فرحات "60سنة"-من مطروح- مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أيمن فؤاد قزمان "50 سنة"- من الإسكندرية- مصاب باشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والصاوى محمد الصاوى "50 سنة"-من الإسكندرية- مصاب باشتباه PC واشتباه نزيف داخلى بالبطن مع اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخلاف عوض محمد "43 سنة"-من البحيرة- مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد العزيز فرحات عبد السلام "50 سنة"- من البحيرة-مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات القطنية والساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مينا عماد ميلاد رزق الله "21سنة"- من طنطا- مصاب بجرح قطعى بالوجه 2 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى محود محمد"22سنة" طنطا اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واحمد صبرى السيد محمد"23 سنة"-من مدينة المحلة - مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

واستقبل مستشفى الضبعة، موسى عمر هارون " د33 سنة" – من الضبعة- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه Pc وكدمه شديد بالصدر، وعبد الرحمن مفتاح سالم "28 سنة" –من الضبعة- مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc كدمه شديد بالركبة اليسرى، وحريمص سعد حريمص "55 سنة" –من الضبعة- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، وعاشور مويلى عبد الكريم "65سنة" – من الضبعة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم رمضان مسعد "23 سنة"- من كفر الشيخ- مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود سامى الأصبى " 27سنة " –المنصورة-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc كدمه شديد بالصدر والظهر والجانب الأيمن، واسلام خالد محمد "21سنة"-برج العرب- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc كدمه شديد بالصدر والركبه اليسرى وإسلام عوض شحات " 26سنة "-الإسكندرية- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc واشتباه كسر بالركبة اليمنى، وفريد شوقى محمد " 27 سنة" –من الإسكندرية-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc واشتباه كسر بمشط القدم الايسر، ومؤمن عبد العزيز فؤاد "23 سنة" –الاسكندرية- صدمة عصبية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، وعبد الله سالم أبو بكر "21 سنة"- الاسكندرية- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، وأحمد صديق أحمد "21سنة"-الإسكندرية- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، ومحمود محمد عبد الجليل "21سنة"-كفر الشيخ- اشتباه كسر بالركبة اليسرى والترقوى اليسرى، وزياد سعيد إبراهيم احمد "22سنة"- كفر الشيخ-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعاطف حسن محمد "21سنة "- المحلة-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد حسنين عيسى "26سنة"-بنها-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، ونصر الدين عادل البدرى "22 سنة" –الإسكندرية-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، واحمد قطب محمد قطب "21سنة"-البحيرة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، ومحمود عصام محمد"21 سنة"-الإسكندرية-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، ومحمد سعيد عيسى" 27سنة"-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، وحمد عبد الفتاح الشناوي"21 سنة" –المحلة-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، ومصطفى صلاح محمد "25سنة"-البحيرة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، واحمد محمد إبراهيم "21سنة"-البحيرة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، ومحمود عاشور محمد "21سنة"-البحيرة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc، ومحمد أحمد الدسوقى "21 سنة"- كفر الشيخ-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc.

ودخلت مستشفى مطروح العام وردة محمد احمد محمد بدوى "33 سنة"-من عزبة السلام فى مطروح- مصابة كدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسط.

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وكانت 10 سيارات إسعاف، إضافة إلى بعض سيارات أهالى المنطقة، شاركت فى نقل مصابى حادث انقلاب قطار مطروح، الذى وقع الساعة 5,30 مساء اليوم الخميس، بمنطقة سيدى عبد الرحمن، فى الساحل الشمالى، وأسفر عن إصابة 42 شخصاً بإصابات متنوعة، إلى مستشفيات الضبعة والعلمين والحمام.

وأعلنت محافظة مطروح، فى بيان صحفى، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حادث انقلاب إحدى عربات قطار مطروح الإسكندرية، الذى فى الساعة 5,30 بعد عصر الخميس، بمنطقة سيدى عبد الرحمن، وإصابة عدد من الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، مع تجهيز المستشفيات القريبة لاستقبال جميع الحالات.

وأكد البيان، تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، لمصابى الحادث ومتابعة غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لمستجدات الحادث.

كما انتقل إلى مكان الحادث والمستشفيات، قيادات المحافظة ومديرية الصحة ومديرية الأمن، لمتابعة المصابين، والعمل على رفع آثار الحادث، بالتعاون بين العاملين بالسكة الحديد وقوات الدفاع المدنى.

وارتفع عدد المصابين مع الحصر النهائى لـ44 شخصاً بإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين ومستشفى الحمام المركزى ومصابة إلى مستشفى مطروح العام.

وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات، لاستقبال المصابين، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.