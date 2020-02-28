أخبار مصر | أجواء ودية وقرارات مهمة يعلنها العناني في عمومية اتحاد الغرف السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجواء ودية وقرارات مهمة يعلنها العناني في عمومية اتحاد الغرف السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرصه الشديد علي التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل امكانياتها السياحية الفريدة عالميًا.

جاء ذلك أثناء حضور وزير السياحة والآثار اجتماع الجمعية العمومية ومعه عدد من كبار مسئولي الوزارة وشدد علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وازالة جميع العقبات أمامه.

وأعلن العناني أن اللجنة الوزارية للسياحة ولجنة التراخيص السياحية أكبر إنجاز قدمته الحكومة للقطاع الخاص واثبات علي حرص الحكومة وجديتها في حل المشاكل التي تواجه القطاع، مؤكدا أن العلاقة الان بين السياحة وكافة الوزارات والهيئات في أفضل حالاتها.

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وأعلن وزير السياحة والآثار عن عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتشجيع السياحة أهمها تنظيم رحلات طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر، مطالبا القطاع الخاص بالاستفادة من دمج وزارتي السياحة والآثار لتحقيق صالح الطرفين.

وأعرب عن ترحيبه بإنشاء متاحف في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص علي غرار ما تم بالغردقة، كما أكد إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في اقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ علي اثريتها، كما طالبهم باستغلال المنطقة المخططة والمحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط والبحيرة التي سيتم إنشائها بها لإقامة مطاعم ومناطق ترفيهية بها تدر دخلًا سياحيًا.

ومن ناحية اخري أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية الموازنة العامة لمجلس الادارة ووجهت الشكر للمجلس برئاسة أحمد الوصيف علي الإنجازات العديدة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في حل مشاكل عالقة منذ سنوات.