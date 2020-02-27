شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أسبوعًا لاستطلاع رأى طلاب «الثانوية» فى «جدول الامتحانات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسميا، مقترح جدول امتحانات «الثانوية» العامة للعام الدراسى الحالى 2019 /2020، وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إنه لمدة أسبوع ستتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية على موقع الوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/.

وأوضح أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأى فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]، مشيرا إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، وأنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.

فى سياق متصل، أعلنت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، ملاحظات طلاب الثانوية العامة النهائية حول الجدول المقترح بعد مناقشات معهم وأولياء أمورهم دامت طوال الساعات الماضية. وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة فى تصريحات صحفية، إن هناك عددا من الاعتراضات والملاحظات من جانب أولياء أمور طلاب علمى رياضة، حول مواعيد الامتحانات فى الجدول والذى وصفوه بظلم لأبنائهم مقارنة بطلاب علمى علوم والقسم الأدبى، بينما كانت الملاحظات لأولياء أمور طلاب علمى علوم وأدبى قليلة حول بعض المواد وعلى رأسها تبديل موعد امتحانى الفيزياء والتاريخ.

وتفاعل المئات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عبر موقع فيسبوك، لعرض مقترحاتهم وتعليقاتهم النهائية على الجدول المقترح، حيث طالب ولى أمر بتعديل جدول علمى رياضة بسبب يوم واحد فرق بين كل فرع صعب، وطالب بتبديل اللغه الثانية مع الديناميكا أو الاستاتيكا.

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وأضافت أخرى: «علمى رياضه الوقت غير كاف»، مطالبة بتخصيص ثلاث ساعات مثل مواد علمى علوم وأدبى، لأن الرياضة محتاجة وقت أطول»، وتابعت أخرى: «لو ممكن نبدل بين الفيزياء والكيمياء، ويوم قبل الإنجليزى قليل لأنه طويل، ويوم قبل كل فرع رياضة قليل».

واستكملت ولى أمر: «الجدول كويس لو التاريخ مكان الجغرافيا يبقى أحسن»، وقالت أخرى: «التفاضل والجبر بينهم يوم وده صعب جدا، والاستياتيكا والديناميكا بينهم يوم، فروع الرياضة كبيرة وتقيلة»، وذكرت ولى أمر: «يا ريت الفيزياء بدل الكيمياء لأن الفيزياء عاوزه وقت والأحياء عاوزه وقت، أخفهم الكيمياء والإنجليزى وقته قليل».

فى سياق آخر، عقدت وزارة التعليم ورشة عمل مع إدارات المشاركة المجتمعية ومديرى التعليم العام بالمديريات طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتفعيل دور الوزارات والهيئات بالمشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة فى القرى المستهدفة وذلك لعمل الخطة التنفيذية ومناقشة أهداف المبادرة والوقوف على المحاور المستهدفة للوزارة للمشاركة بها.

وقال الدكتور رضا حجازى إن هدف الوزارة الحصول على (قرى متعلمة ومتمكنة)، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف 143 قرية على مستوى المحافظات، للتأكيد على أهمية تحديد البرامج العلاجية المستهدفة للطلاب ضعاف التحصيل والوقوف على الأعداد الفعلية للطلاب المتسربين وإيجاد الحلول لحجم الكثافات داخل الفصول بجميع أنواع المدارس ومختلف مراحلها.

وأضاف أنه يجب تحديد الموقف الحالى لمرحلة رياض الأطفال بالقرى المستهدفة وتحديد نسبة الإتاحة الفعلية، ومدى احتياج تلك القرى إلى تعليم مجتمعى والموقف الحالى لمحو أمية الكبار لتحديد وتنظيم العمل الفعلى لكافة الجهات المسؤولة داخل المديريات التعليمية.

وأكد أهمية وجود العامل التحفيزى لكل من الدارس والمعلم لتحقيق عامل الجذب للتعلم لإحداث الحراك التعليمى داخل القرى المستهدفة وتوفير الفصول اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.