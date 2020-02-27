شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع المياه عن «كرموز» و«محرم بك» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، مساء الخميس، قطع المياه عن منطقتي محرم بك وكرموز بوسط وغرب المدينة، وذلك بدءا من العاشرة مساء غد.

وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما بسبب أعمال ترحيل خطي مياه قُطر 1000مم و600 مم بكرموز ضمن مشروع تطوير محور المحمودية.

وناشدت الشركة المواطنين بالمنطقة المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.