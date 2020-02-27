شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 82 مبنى وكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في القرار رقم 8 لسنة 2020 بتوفيق أوضاع 45 كنيسة و37 مبنى، بإجمالي 82 كنيسة ومبنى

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