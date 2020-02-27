شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقرر اعتبار عدة محافظات من المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في القرار رقم 7 لسنة 2020، على اعتبار مناطق جنوب محافظة الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس: (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) والمحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد من مناطق القطا (أ) الأكثر احتياجا للتنمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يقرر اعتبار عدة محافظات من المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.