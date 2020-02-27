شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر إطلاق أسماء شهداء جيش وشرطة على 4 مدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق أسماء 4 من شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدارس في أبوحمص وكوم حمادة بالبحيرة.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري للمحافظة، ومديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.

وقرر المحافظ إطلاق أسماء 3 من شهداء القوات المسلحة على مدارس بمركز أبوحمص، وهم اسم الشهيد رزق إبراهيم حامد، على مدرسة البرنس الابتدائية، والشهيد هشام صبحي السوسي، على مدرسة السوسي الابتدائية، والشهيد ممدوح سعد عبدالرازق، على مدرسة قافلة الإعدادية، كما قرر إطلاق اسم شهيد الشرطة مصطفى صلاح عبدربه، على معهد دميتوه الابتدائي الأزهري بكوم حمادة.