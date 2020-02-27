شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين هلال: «منزل مبارك متواضع جدا وآلاف المصريين بيوتهم أحسن منه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على الدين هلال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن عدم مشاركته في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك بسبب عذر صحي حال بينه وبين المشاركة في الجنازة كما حدث مع المشير حسين طنطاوى بعيدا عن أي تفسيرات سياسية، موضحا أنه أصبح يعاني من بعض الأعراض الصحية المتعلقة بضعف نظره بسبب كبر سنه.

Advertisements

وأضاف الدكتور على الدين هلال، في حوار مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مساء الخميس، قائلا: «أنا نظري اتأخر جدا ولا استطيع أن امشى في أي مكان عام إلا برفقة مرافق وكان من الصعب تدخل مرافق في حشد يحضره رئيس الدولة فاضطررت للمكوث في المنزل لعذر صحي».

وأشار الدكتور على الدين هلال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه سيشارك هو وزوجته في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك لتقديم واجب العزاء والاحترام لأسرة الرئيس الراحل مبارك، لافتا إلى أن التقييم النهائي لعهد مبارك لم يأتي أوانه بعد ولكن أي استمرار لحاكم مدة طويلة تخلق مناخ من الجمود تحت اسم الاستقرار وتخلق مراكز للسلطة.

وتحدث الدكتور على الدين هلال، عن طبيعة حياة الرئيس الأسبق مبارك الشخصية، وأكد أنه لم يكن من الشخصيات المطرفة ولا يحب التفاخر وامتلاك أفضل الملابس والمنازل وكان يرتدى بطريقة «شيك» ولكن ليست ملفة للنظر، وذكر موقف شهد فيه منزل مبارك الخاص قائلا: «حينما كنت وزيرا للشباب وكنت عضو لجنة القراءة للجميع ذهبت بيت مبارك الخاص للقاء زوجته سوزان مبارك فوجدت بيته متواضع جدا وآلاف المصريين بيتهم أحسن من بيته».

وعن مواقفه تجاه العرب، أكد الدكتور على الدين هلال، عن أن الرئيس مبارك كان مهتم للغاية بالقضايا العربية وكان له دور محوري للحرب العراقية الإيرانية، مفيدا بأن مصر كانت تقوم بشكل سري بدعم الجيش العراقي بالعتاد والسلاح والضباط كانوا يستقيلون من الجيش بشكل متفق عليه والسفر إلى العراق وتزويدهم هناك بشكل لوجيستي.