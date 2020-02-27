شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القرار السعودي.. أكبر شركة ملاحة بحرية توقف رحلات العمرة من ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء سمير عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة «نما» للخطوط البحرية، توقف تنظيم أي رحلات بحرية تقل معتمرين مصريين إلى المواني السعودية وذلك بعد القرار السعودي تعليق الدخول بغرض العمرة أو السياحة مؤقتا كإجراء احترازي لمنع تفشى فيروس كورونا.

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واضاف عبدالقادر في تصريحات خاصة للمصري اليوم ان شركة نما للخطوط الملاحية هي الشركة الوحيدة التي تنظم رحلات عمرة عن طريق البحر الاحمر بمعدل رحلة بحرية واحدة اسبوعيا بين مينائي سفاجا البحري وينبع السعودي وتم وقف هذة الرحلة مؤقتًا.

وأوضح «عبدالقادر» أن الشركة كانت لديها خطة لزيادة عدد الرحلات البحرية والمعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين إلا ان القرار السعودي اوقف هذة الرحلات وانهم في انتظار أي تعديلات على قرار وقف رحلات العمرة من الجانب السعودي

كانت السعودية قد قررت تعليق الدخول بغرض العمرة أو السياحة مؤقتا كإجراء احترازي لمنع تفشى فيروس كورونا، وما يشكلة من خطورة تستهدف بشكل أكثر التجمعات البشرية، وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.