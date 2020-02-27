شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مزارعي 1.5 مليون فدان: المشروع قائم على المياه الجوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن المهندس عادل زيدان، رئيس جميعه مزارعي المليون ونصف المليون فدان، مستثمري المشروع، حيث ذكر أن كل زراعات المشروع قائمة بالأساس على مياه الآبار الجوفية، موضحًا أنه من المتوقع أن تؤدي المياه الجوفية دورا مهما في تزويد مصر بجزء من احتياجاتها المائية، جنبًا إلى جنب مع عمليات تحلية مياه البحار.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من سيزرع المليون»، أن تقدير عمر المياه الجوفية وكميتها وسرعة تجدُّدها في الطبقات الصخرية بالصحراء الشرقية في مصر بات ممكنًا باستخدام تقنية جديدة، موضحًا أن صحراء مصر الشرقية منطقةً شديدة الجفاف، وبالتالي فإن وجود هذا المورد المائي الواعد يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه واستيعاب الخطط التنموية في تلك المنطقة.

وأوضح أن كمية المياه الموجودة في طبقة الخزان الجوفي النوبي في مصر وحدها تكفي لإمدادنا بالمياه لمدة 500 عام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخزان النوبي عميق جدًّا في الصحراء الغربية، ويتراوح عمقه بين 1000 و1500 متر، ما يجعل الأمر مكلفًا لحفر الآبار.