شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر خالية من «كورونا».. وخطتنا لمواجهة الفيروس ليست عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحالة التي كانت حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي، هو الآن في طريقه لمنزله وسيمارس حياته بشكل طبيعي، بعد انتهاء فترة وضعه بالحجر الصحي.

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وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن مصر خالية من فيروس كورونا المستجد، وأنه لا يوجد أي اشتباه في أي حالات أخرى، مشيرًا إلى أن خطة وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس ليست عشوائية وتأخذ في اعتبارها جميع المعايير العالمية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن أنه سيتم تزويد المطارات بـ20 بوابة حرارية في الحجر الصحي للمساعدة في كشف أي حالات مصابة أو حاملة لفيروس كورونا المستجد قبل دخولها البلاد، لافتًا إلى أن مصر واحدة من 4 دول فقط في شرق المتوسط لديها كواشف التعرف على فيروس «كورونا».

وكان قد صدر بيان مشترك منذ قليل بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، للإعلان عن تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد في مصر، والتأكيد على أن مصر خالية من الفيروس