شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لربة منزل قتلت والدها في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة باحالة أوراق المتهمه بقتل والدها لفضيلة مفتي الجمهورية للتصديق على حكم الاعدام وحددت المحكمة جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا عيد وتامر حجازي.

وترجع أوراق القضيه إلى شهر يوينو من العام الماضى عندما تلقى العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا يفيد وفاة «مجدى م ا»55 سنه تاجر أراضٍ.

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فانتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم وبسؤال زوجته «م ع» 46 سنه ربة منزل ونجلته «م م» 21 سنه ربة منزل افادا أنهما اثناء قيامهما بايقاظه من النوم فوجئا بوفاته وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته فعليا وتبين وجود احمرار وأثار حول الرقبة.

وتوصلت تحريات العقيد احمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعه نجلة المتوفى بسبب خلافات عائليه بينهما حيث أقرت بارتكاب الواقعه بسبب إجبار والدها لها على الزواج من شخص يكبرها بحوالي 15 عاما مما أحدث العديد من الخلافات بينه وبين زوجها وتركت منزل الزوجية وهربت لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فترة.

وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل فقررت التخلص منه حيث قامت بوضع اقراص مخدرة لوالدها وامها في الشاى وعقب تناوله راحا الاثنان في نوم عميق حيث قامت والدتها بالصعود لطابق علوى للنوم وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحه حرير خاصتها وقامت بلفها حول عنق والدها وخنقه بها وعقب التأكد من مفارقته للحياه قامت بفك الطرحه ووضعها داخل كيس بلاستيكي أسود وباقي الأقراص المنومه والتخلص منهم بإلقائهم بالقرب من المنزل.

وألقى النقيب محمد حسام معاون مباحث القسم القبض على المتهمه واحيلت للنيابة فامر فامر زياد الباسل وكيل اول النيابة بحبسها وتقديمها لمحاكمه عاجله فقضت المحكمه بحكمها السابق.