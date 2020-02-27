شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة البيئة تضبط سلاحف وأسماكا محنطة في بازار بشرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت شرطة البيئة بشرم الشيخ عدد من السلاحف والاسماك المحنطة بالإضافة لعدد من الاصداف البحرية النادرة داخل بازار بشرم الشيخ قبل بيعها للسياح، وذلك خلال حملة قامت بها شرطة البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحميات بجنوب سيناء وفرع البحث البحث الجنائي وذلك بناء على تعليمات من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وبحسب بيان، الخميس، تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من محميات جنوب سيناء بقيام بعض البازارات بعرض أحياء بحرية محنطة وبيعها للسياح فتم تشكيل حملة بالتعاون والتنسيق مع محميات جنوب سيناء.

وجرى ضبط ٤ سلحفاة محنطة و3 سمكة محنطة و30 من القواقع البحرية المختلقة و8 لوحات ملصق عليهم قواقع وأصداف بحرية مختلفة الأنواع يقوم أحد البازارات بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ بعرضها للبيع بالمخالفة للقانون وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ضبط سلاحف وأسماك محنطة في بازار بشرم الشيخ

ضبط سلاحف وأسماك محنطة في بازار بشرم الشيخ

ضبط سلاحف وأسماك محنطة في بازار بشرم الشيخ

ضبط سلاحف وأسماك محنطة في بازار بشرم الشيخ