شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: تدريبات للعاملين على ترصد ومواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، لقاء تدريبيا حول كيفية ترصد ومواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بحسب بيان، الخميس، أهمية إجراءات الترصد ومكافحة العدوى، مشيرًا إلى تكليف إدارتي الطب الوقائى ومكافحة العدوى بتدريب مقدمى الخدمة الصحية والرعاية الطبية بترصد الفيروس لامكان مواجهته.

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من جانبه أعلن الدكتور رمضان توفيق، مدير ادارة الطب الوقائي، أن اللقاء تم بحضور الدكتور حمدى عبدالله مدير ادارة مكافحة العدوى ومحمد حمزة مراقب عام الترصد في مديرية الصحة.. بحضور مراقبو الترصد والأوبئة ومسئولو المعامل ومكافحة العدوى إلى جانب ممثلين عن المستشفيات.. مشيرا إلى التركيز على مقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال المرض أو أي أمراض أو فيروسات معدية بالنظافة الشخصية والتعقيم وتنظيف الأدوات الطبية قبل التعامامل مع أي مريض وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة، وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها، وكذلك ارتداء كمامات طبية وقفازات أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنافسية حادة.

كما استعرض الدكتور حمدى عبدالله ةمدير ادارة مكافحة العدوى عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمى الخدمة الطبية باتخاذ الاجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية وفيروس كورونا، وذلك وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى الوقاية عن طريق تجنب المخالطة اللصيقة لأى شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا، استخدام المناديل عند السعال أو العطس، بالإضافة إلى عدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية.. مؤكدا الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم مثل الكحول عند رعاية المرضى أو التعامل معهم.

واستعرض محمد حمزة مراقب الترصد أهمية الابلاغ أو الترصد النشط لأى حالات مشتبه في اصابتها بأى أمراض معدية، واستعرض فيلما تسجيليا يوضح طرق انتقال العدوى في المنشآت الصحية أثناء تعامل مقدمى الرعاية الطبية مع أي شخص مصاب بأمراض معدية.