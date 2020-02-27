شكرا لقرائتكم خبر عن رحمي يعطي إشارة بدء الدفعة الثانية للبرنامج الوطني لإعداد القائد المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بدء الدفعة الثانية للبرنامج الوطنى لإعداد القائد المحلى من الفترة من (1 مارس حتى 5مارس) لتأهيل وتدريب الشباب داخل القطاع الحكومي ولخوض الاستحقاقات التشريعيه القادمه [ مجالس نيابية _مجالس محلية ]وتأهيلهم في كافة الجوانب المالية، والقانونية والمهارات الحياتية والوظيفية وأساليب القيادة والجوانب الإعلامية والحملات الانتخابية ] وعرض نماذج النجاح. في إطار توجهات القيادة السياسية المتمثلة في فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان، الخميس، يضم البرنامج نخبة من أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعة وأساتذة القانون ونخبة من المتخصصين والبرنامج بتعاون مجلس القيادات الشابة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجامعة طنطا ومديرية الشباب والرياضة.

وتقدم الدورة كمنحة مجانية للشباب الذين تم اختيارهم من واقع الرابط الإليكتروني للبرنامج.