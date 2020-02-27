شكرا لقرائتكم خبر عن «مقفولة في عز الضهر».. إحالة جميع العاملين بوحدة صحية في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة جميع العاملين بالوحدة الصحية لقرية سيد أحمد العسكري بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لوجودها مغلقة في الساعة الثانية عشر والثلث ظهر يوم الأربعاء 26 فبراير.

جاء ذلك خلال حملة مفاجئة لإدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة شبراخيت، وأصدرت تقريرًا تم رفعه للمحافظ والذى قرر إحالة جميع العاملين للتحقيق، مؤكدًا انه لا تهاون مع أي تقصير تجاه الحقوق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة محمد أبوزيد، رئيس المدينة بتكثيف عمل لجان الرقابة والمتابعة لتحقيق الانضباط الإدارى في كافة المصالح بالمدينة والقرى التابعة لها.