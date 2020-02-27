شكرا لقرائتكم خبر عن «مقفولة في عز الضهر».. إحالة جميع العاملين بوحدة صحية في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرّر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة جميع العاملين بالوحدة الصحية لقرية سيد أحمد العسكري بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لوجودها مغلقة في الساعة الثانية عشر والثلث ظهر يوم الأربعاء 26 فبراير.
جاء ذلك خلال حملة مفاجئة لإدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة شبراخيت، وأصدرت تقريرًا تم رفعه للمحافظ والذى قرر إحالة جميع العاملين للتحقيق، مؤكدًا انه لا تهاون مع أي تقصير تجاه الحقوق والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة محمد أبوزيد، رئيس المدينة بتكثيف عمل لجان الرقابة والمتابعة لتحقيق الانضباط الإدارى في كافة المصالح بالمدينة والقرى التابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر «مقفولة في عز الضهر».. إحالة جميع العاملين بوحدة صحية في البحيرة للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.