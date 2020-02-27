شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على شخصين نشرا مقطع فيديو من ميدان التحرير للظهور على «الجزيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر بوزارة الداخلية ضبط شخصين ظهرا على قناة الجزيرة من ميدان التحرير بالقاهرة، مدعين تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطهما رغم التصوير أمام المتحف المصري دون الحصول على أي تصاريح، وبث المقطع من خلال تطبيق «تيك توك».

وقالت المصادر إنه على خلفية قيام قناة الجزيرة الفضائية القطرية بعرض مقطع فيديو لشخصين بميدان التحرير دون حصولهما على التصاريح اللازمة وبثه من خلال تطبيق (تيك توك)، وادعائهما تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطهما رغم التصوير أمام المتحف المصري بميدان التحرير وسط تواجد أمني، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الشخصين القائمين على تصوير المقطع المشار إليه في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما لعدم حملهما تصريح تصوير.

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وبمناقشتهما أشارا إلى اضطلاعهما بإعداد مقطع الفيديو المشار إليه بغرض تحقيق عائد مادي في ضوء ارتفاع نسب مشاهدة مثل تلك الفيديوهات بموقع «يوتيوب» على شبكة الإنترنت، مؤكدين عدم علمهما بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة لإعداد فيديوهات تصويرية بالشوارع والميادين العامة.

كما أشارا إلى سابقة إعدادهما بعض الفيديوهات المماثلة وبثها من خلال الموقع المشار إليه، وأكدا اضطلاعهما بالإسقاط على الصفحة الإلكترونية لقناة «الجزيرة مصر» بشبكة الإنترنت لنشرها الفيديو المشار إليه، نافين ارتباطهما بأي من العناصر الإثارية أو المتطرفة أو الأحزاب السياسية.

وتبين أن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي لخلاف بين بعض الشباب تتخلله موسيقى تصويرية في إطار فكاهي دون وجود ثمة خلفيات سياسية أو تنظيمية، وعدم علمهما بالقواعد المنظمة للتصوير بالشوارع والميادين العامة.